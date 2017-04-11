Повторна приватизація ОПЗ може відбутися до кінця року – Білоус

Повторна приватизація великого хімічного підприємства – Одеського припортового заводу (ОПЗ) може відбутися до кінця поточного року. Про це на брифінгу повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус, який 10 квітня прийняв рішення піти у відставку.

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"Я можу анонсувати, що ми запустили заново процес приватизації ОПЗ. Думаю, що в другій половині або наприкінці року може відбутися продаж", – сказав Білоус.

За його словами, питання продажу держпідприємства актуалізувалося після поліпшення ринкової кон'юнктури.

"Продаж пов'язана з кон'юнктурою світового хімічного ринку, тобто аміаку і карбаміду. Зараз ми спостерігаємо невелике пожвавлення цього ринку, а з точки зору стратегії пожвавлення відбувається і далі, аж до 2022 року. Тому продаж необхідно провести в цей проміжок часу", – сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. В липні 2016 року Кабмін вже робив спробу продати 99,6% акцій підприємства, однак конкурс був зірваний. Повторна приватизація активу мала відбутися 14 грудня. Однак 7 грудня стало відомо, що інвестори відмовилися від участі в конкурсі.

Відповідно до листа українського керівництва Міжнародного валютного фонду, Україна має намір вжити всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.