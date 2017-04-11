Україна за 10 років втратила на держпідприємствах 82 мільярди - Гройсман

Втрати України на держпідприємствах через неефективне управління і корупцію за останні 10 років склали 82 мільярди гривень. Про це в ході прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"За 10 років це втрачена можливість. Ми зазнали серйозних втрат, в тому числі Україна втратила 82 мільярди гривень, тільки збитків", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що на сьогоднішній день в Україні 3,5 тисячі держпідприємств, з яких 49% не працюють.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на прийняття Верховною Радою пакету законів, необхідних для старту приватизації, до кінця поточної парламентської сесії, яка триватиме до середини липня.

Поточного року Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії знаходиться розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації - спростить кваліфікацію активів та визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.