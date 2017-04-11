Білоус: Тиску піти з посади не було, це моє особисте рішення

Остаточного рішення щодо кандидатури на посаду голови Фонду державного майна України (ФДМУ) на даний момент немає.

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Про це на брифінгу повідомив очільник ФДМУ Ігор Білоус, який 10 квітня прийняв рішення піти у відставку.

«Я знаю, що йдуть консультації щодо кількох кандидатів. Хтось відмовляється, хтось думає, але якогось остаточного кандидата немає», – сказав Білоус.

За його словами, новий голова Фонду держмайна повинен мати професійний рівень для роботи з інвесторами.

"Я буду радий, якщо кандидат буде з Фонду держмайна, який розумітиметься на цих процесах. Недостатньо просто знайти відому людину, а потрібно мати професійні вміння. Адже робота полягає в спілкуванні з інвесторами, а це потребує певного професійного рівня», - сказав Білоус.

Водночас він зазначив, що рішення піти у відставку - його особистий вибір.

«Тиску піти з посади не було. Мене переконували працювати далі, але це моє особисте рішення», - сказав голова фонду.

Він зазначив, що після відходу збирається повернутися в інвестиційний бізнес.

«Я бачу себе в подальшому не в державній структурі. Я не збираюся йти в політику, а бачу себе в бізнес-середовищі, де я виріс і досяг деякого успіху. Адже я бачу, що економіка України починає зростати», - наголосив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2015 року Верховна Рада прийняла постанову про призначення Ігоря Білоуса головою Фонду державного майна України.

10 квітня цього року Білоус прийняв рішення піти із займаної посади.

Відповідно до Конституції України, голову Фонду держмайна призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада.

За інформацією з відкритих джерел, Білоус - інвестиційний банкір, до березня 2015 року очолював Державну фіскальну службу. Був призначений на цю посаду в березні 2014 року, однак через рік пішов у відставку в результаті ініційованого особисто Арсенієм Яценюком, який займав на той момент посаду прем'єр-міністра України, розслідування діяльності керівництва служби. Результати розслідування показали неефективність роботи ДФС в боротьбі з тіньовим бізнесом і податковими ямами.