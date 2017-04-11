Фонд держмайна хоче подати в суд на "Укртелеком" Ахметова

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір подати в суд на компанію «Укртелеком», яку контролює Рінат Ахметов, через невиконання інвестиційних зобов'язань.

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Про це на брифінгу повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус, який 10 квітня подав у відставку.

«Минулого року закінчився термін виконання «Укртелекомом» інвестиційних зобов'язань. Проводилися перевірки актів, консультації, дискусії. Він («Укртелеком» –УНІАН) був куплений не тільки за гроші інвестора, але і за кредитні кошти. В результаті перевірок ми прийшли до висновку, що не були виконані зобов'язання, і надали їм нашу реакцію, і, відповідно, вони надали свою реакцію. Ми будемо подавати до суду і шукати компромісне рішення», – сказав Білоус.

За його словами, реприватизація «Укртелекому» не дасть позитивного результату, а держбанки стали заручниками цієї ситуації.

«Після приватизації «Укртелекому» банки отримали в заставу пакети акцій. Можу сказати, що держбанки не дуже хочуть стати власниками «Укртелекому». Адже вони не дуже добре орієнтуються в бізнесі і не знають, що робити з цими пакетами», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що компромісним виходом буде передача банкам міноритарних пакетів акцій.

«У світі це відбувається таким чином, що банки отримують міноритарні пакети і гарантії від інвестора щодо викупу цих пакетів в майбутньому. Цей варіант обговорювався і, я думаю, буде обговорюватися надалі, щоб вийти на нормальну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає, що компанія ЕСУ, яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» і належить бізнесменові Рінату Ахметову, не виконала низку зобов'язань за договором приватизації «Укртелекому».

У березні 2011 року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на 92,79% акцій «Укртелекому».