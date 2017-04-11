Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 21 мільйон гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,778 млн грн.

Читайте такожМінфін планує позичити валюту на внутрішньому ринку

Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти надійшли у результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,85% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 11 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 694,893 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 381,089 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.