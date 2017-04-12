Fitch підтвердило рейтинг США на максимальному рівні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг США в іноземній і місцеве валюті на максимальному рівні «AAA». Прогноз за рейтингами — «стабільний».

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Про це йдеться в прес-релізі агентства.

«Рейтинг США на рівні "AAA" підкріплюється вражаючою фінансовою гнучкістю держави як емітента однієї з провідних резервних валют... а також як одного з найбільш ліквідних ринків капіталу в світі», — йдеться в повідомленні.

У той же час Fitch відзначає слабкі позиції США з точки зору рівня боргового навантаження. За оцінками агентства, в 2016 році показник становив 101% ВВП, у найближчі 10 років, за прогнозами, борг США збільшиться на 12 п. п. і становитиме 113% ВВП.

Fitch очікує, що ФРС США продовжить підвищувати базову процентну ставку. Зокрема, у 2017 році експерти прогнозують ще два підвищення ставки на 25 б.п., у 2018 році - чотири підвищення ставки ФРС США, підкреслюють в агентстві.