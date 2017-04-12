Голову Фонду держмайна Київщини та його заступника затримано на хабарі

У вівторок, 11 квітня, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками ГУБКОЗ СБ України викрили у хабарництві керівника регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області та його заступника.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що службовці вимагали та отримали від приватного підприємця 32 тис. грн неправомірної вигоди за підписання акту звірки щодо відсутності заборгованості перед регіональним відділенням ФДМ України зі сплати плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності.

Під час отримання неправомірної вигоди зловмисників затримано. Їм висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманим особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.