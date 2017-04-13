Рада звільнила Білоуса з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада звільнила Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України.

За відповідну постанову №6354 проголосували 242 народних депутата за необхідного мінімуму 226 голосів.

Голова парламентського Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук закликав депутатів звільнити Білоуса.

«Ігор Білоус написав заяву за власним бажанням, і комітет рекомендує підтримати постанову», - сказав він.

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Водночас Рада не стала призначати нового голову Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Білоуса було призначено головою Фонду державного майна України від 18 травня 2015 року. 10 квітня він написав на своїй сторінці у Facebook про те, що прийняв рішення піти із займаної посади.

Білоус з березня 2014 року до березня 2015 року очолював Державну фіскальну службу, пішов у відставку в результаті розслідування діяльності керівництва служби, ініційованого тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Результати розслідування показали неефективність роботи ДФС в боротьбі з тіньовим бізнесом і «податковими ямами».

Відповідно до Конституції України, голову Фонду держмайна призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада.