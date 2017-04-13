Нацкомісія зареєструвала випуск акцій "Укрпошти" на більш ніж 6,5 мільярда

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск акцій публічного акціонерного товариства «Укрпошта» на більш ніж 6,5 млрд грн, повідомляється на сторінці НКЦПФР в Facebook.

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Згідно з повідомленням, відповідне рішення члени регулятора прийняли під час чергового засідання 13 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» завершило процес реорганізації та перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє пенсії.