Статутний капітал "Нафтогазу" збільшено майже на 30 мільярдів - Нацкомісія з цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала звіт про результати приватного розміщення акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», згідно з яким статутний капітал компанії був збільшений на 29,7 млрд грн, повідомляється на сторінці НКЦПФР в Facebook.

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Згідно з повідомленням, зараз розмір статутного капіталу «Нафтогазу» становить 190,15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» в 2016 році отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 млрд грн чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу та нафти в країні.