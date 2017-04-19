Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 3 мільярди гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,793 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти надійшли в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3 роки з середньозваженою дохідністю 14,94% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 18 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 693,262 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 379,889 млрд грн, або 55% від їх загального обсягу.