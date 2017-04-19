У Фонді держмайна призначили тимчасового керівника

Фонд держмайна призначив виконуючим обов'язки голови відомства Дмитра Парфененка, повідомляється на сайті ФДМУ.

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«Дмитро Парфененко є першим заступником голови Фонду, і обов'язки керівника виконуватиме до призначення голови ФДМУ у встановленому законодавством порядку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Верховна Рада звільнила Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України.

Білоус був призначений головою Фонду державного майна України 18 травня 2015 року. 10 квітня він написав на своїй сторінці в Facebook про те, що прийняв рішення піти із займаної посади.