Кабмін хоче до 16 травня внести в Раду законопроекти з приватизації

Кабінет міністрів України планує до закінчення шостої сесії Верховної Ради VIII скликання (16 травня) внести до парламенту пакет законопроектів щодо приватизації, прийняття яких дозволить ефективно продати державні активи. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Мені потрібен пакет правильних рішень. Ми готуємо зараз з командою Мінекономрозвитку, командою секретаріату Кабінету міністрів, Офісом реформ прем'єр-міністра законодавство, яке дозволить нам продавати об'єкти державної власності - УНІАН) за системою Prozorro. Ми будемо в пакеті необхідних реформ вносити в тому числі і зміни в закон про приватизацію. Я б хотів до кінця (шостої сесії Верховної Ради VIII скликання - УНІАН) внести в парламент, і навіть щоб ми змогли проголосувати", - сказав він.

За словами прем'єра, у разі прийняття Радою пакету законопроектів 2017 рік буде проривним у контексті приватизації.

"За останні десятиліття неефективні державні підприємства завдали країні 82 мільярди гривень збитків. Це катастрофа. Їх треба просто конкурентно продати. Необхідна відкрита продаж неефективно використовуваних державою підприємств, але стратегічні підприємства повинні залишатися у державній власності. Сотнями можна управляти, тисячами - нереально", - підкреслив глава уряду.

При цьому Гройсман підтримав залучення іноземних радників з приватизації для максимізації прибутку держави від реалізації держактивів.

"Навіщо потрібний цей продаж? Це нові інвестиції в економіку, це нові робочі місця, це конкурентний український продукт. Це те, що мені потрібно. Це економічне зростання. Це повна модернізація країни, це оновлення країни, це капітальний ремонт країни, це пенсії українським пенсіонерам і зарплати українських громадян", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії знаходиться розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації - спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році Фонд держмайна повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також має скласти не менше 17 мільярдів гривень.

Згідно з листом Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва, Україна має намір вжити всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" та "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі наголошується, що для приватизацію "Укрспирту" необхідно затвердження законодавчих змін.