Україна має намір залучити $1 мільярд на зовнішньому ринку восени – міністр фінансів

Україна відновить діяльність на ринку міжнародних облігацій і отримає 1 млрд дол. цієї осені після запуску земельної і пенсійної реформ.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Олександра Данилюка The Wall Street Journal під час візиту в США.

Як наголошується в повідомленні, міністр позитивно оцінив економічні перспективи України.

«Вперше після російської агресії в Криму і на Донбасі, Україна досягла фінансової стабільності, і розпочалося економічне зростання, яке за рік досягне 2,2%», - зазначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленим Меморандумом про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування Extended Fund Facility, наша країна наприкінці 2017 року має намір випустити п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з прибутковістю 9%.

За прогнозами МВФ, починаючи з 2018 року Україна буде щорічно залучати по 2 млрд дол. на зовнішніх ринках, а у 2021 році сума залучення становитиме 3 млрд дол.

Останній раз Україна отримала на зовнішньому ринку 1 млрд дол. від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США. у вересні 2016 року.