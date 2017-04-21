"Тедіс Україна", яку пов'язують з російськими бізнесменами, назвала своїх власників

Кінцевими бенефіціарами гуртового дистриб'ютора сигарет «Тедіс Україна» (колишня назва «Мегаполіс»), якого пов'язують з російськими бізнесменами, є український бізнесмен Борис Кауфман і два громадянина Великобританії – Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц.

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Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

«Кінцевими контролюючими бенефіціарами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» є фізичні особи: Борис Кауфман з опосередкованою часткою 47,22%..., Річард Даксбері з опосередкованою часткою 23,51%... і Річард Доріан Фенхальц з опосередкованою часткою 23,51%», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба з посиланням на Єдиний державний реєстр додала, що також в структуру власності компанії «Тедіс Україна» входять міноритарні акціонери, частка яких сумарно становить 5,57%, але не розкрила їхніх імен.

Згідно з даними Держреєстру, в списку засновників українського «Мегаполісу» значаться шість компаній, зареєстрованих на Кіпрі.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що компанія «Тедіс Україна» підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, фінансуванні терористів та незаконному виведенні 2,5 млрд грн в РФ. Крім того, згідно з інформацією правоохоронців, з 2012 року по сьогоднішній день одним із власників цієї компанії є громадянин РФ Кесаєв, який контролює завод ім. В. Дегтярьова, який забезпечує російську армію технікою і зброєю.

У зв'язку з цими підозрами 31 березня правоохоронці почали розслідування, в рамках якого проводилося більше 100 обшуків в офісах компанії по всій Україні.

Ще на початку 2016 року активісти заблокували роботу "Тедісу" в шести містах, посилаючись на зв'язок власників компанії з російським ФСБ і міністерством оборони РФ і змушуючи компанію піти з українського ринку. У компанії такі дії назвали рейдерським захопленням, але так і не відповіли, в чиїх інтересах проводилася акція. Пізніше в компанії повідомили, що одним із її співвласників є український бізнесмен Борис Кауфман, але імена інших кінцевих бенефіціарів не розкривали.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у жовтні 2015 року почав розслідування справи про порушення компанією «Тедіс Україна» конкурентного законодавства, і тільки в кінці грудня 2016 року наклав на неї штраф у розмірі 431,2 млн. грн. На думку генпрокурора Луценка, АМКУ сприяє монопольному становищу компанії «Тедіс».

Довідка УНІАН. Компанія «Мегаполіс-Україна» була створена російським дистриб'ютором «Мегаполіс» у 2010 році. Материнською компанією стала «Поділля-Тютюн», яку купила перша. Фактично за півтора року «Мегаполіс-Україна» поглинула всіх інших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні. Російська «Мегаполіс» належить бізнесмену Ігорю Кесаєву.