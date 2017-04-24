Фондові індекси Європи зростають на фоні перемоги Макрона в першому турі виборів у Франції

Торги на основних ринках акцій країн Європи почалися істотним зростанням індексів на фоні перемоги Еммануеля Макрона в першому турі президентських виборів у Франції.

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Французький індекс CAC 40 збільшився на 3,76% і досяг 5 249,23 пункту. Британський FTSE 100 додав 1,84% і становив 7 245,41 пункту. Німецький DAX зріс на 2,28% — до 12 323 пункту.

Фінансові аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання індексу CAC 40 на 2% на початку торгів.

Після підрахунку всіх бюлетенів, Макрон отримав 23,75% голосів, а Марін Ле Пен – 21,53%, повідомило МВС Франції.

«Цей результат був сприйнятий як найбільш сприятливий для ринку з усіх можливих, і нові опитування громадської думки вказують на легку перемогу Макрона у другому турі, який пройде 7 травня», — пише Reuters.