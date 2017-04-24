Fitch знизило суверенний рейтинг Італії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило суверенний довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Італії в іноземній і національній валютах до "BBB" з "BBB+", прогноз стабільний, йдеться в повідомленні агентства, передає Прайм.

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У той же час агентство знизило рейтинг країнової стелі Італії до "AA" з "AA+". Короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "F2".

Агентство відзначає, що слабке економічне зростання Італії, нездатність країни знизити рівень боргу державного сектору зробили країну більш схильною до потенційних несприятливих подій. "Цей тренд посилюється збільшенням політичного ризику і слабкістю в банківському секторі", - відзначає агентство.

Відношення держборгу до ВВП за підсумками 2016 року досягло 132,6%, що на 11,2% від ВВП більше плану країни. Fitch прогнозує, що загальний борг досягне піку в 132,7% від ВВП в 2017 році, і лише потім почне поступово знижуватися до 129,3% від ВВП в 2020 році.

Агентство також вважає, що у 2017 році ВВП зросте на 0,9%, як і минулого року, а в 2018 році - на 1%. Очікується, що зростання споживчих витрат знизиться з 1,3% у 2016 році до 0,9% в 2017-2018 роках.