Пріоритети Кабміну на цей рік: приватизація ОПЗ і "Центренерго"

Кабінет міністрів України включив в план пріоритетних дій на 2017 рік приватизацію Одеського припортового заводу і державної компанії "Центренерго" у другому-третьому кварталі.

Відповідна норма міститься у плані, закріплений постановою уряду.

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Крім того, Кабмін включив приватизаційний список на 2017 рік низку обленерго: "Хмельницькобленерго", "Тернопільобленерго", "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго" та "Миколаївобленерго".

Як повідомляв УНІАН, у поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії знаходиться розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації – спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році Фонд держмайна мав направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також повинен скласти не менше 17 мільярдів гривень.

Згідно з листом Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва, Україна має намір вжити всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі наголошується, що для приватизацію "Укрспирту" необхідно затвердження законодавчих змін.