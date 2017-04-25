Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 71 мільйон гривень

20:23, 25 квітня 2017
Фондовий ринок
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Всі кошти надійшли в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,49% річних.

Ілюстрація REUTERS

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 71,285 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти надійшли в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,49% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 25 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 689,223 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 377,915 млрд грн, або 55% від їх загального обсягу.

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Теги: #Мінфін#ОВДП