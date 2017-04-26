ЄБРР вперше розмістить на Лондонській біржі єврооблігації в грузинських ларі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вперше в історії розмістить на Лондонській фондовій біржі (LSE) випуск єврооблігацій в грузинських ларі на суму, еквівалентну €46,7 млн.

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Про це банк повідомляє на офіційному сайті, передає Liga.net.

Агентом випуску п'ятирічних паперів на 120 млн ларі виступає грузинський TBC Bank. Ставка купона мінлива і прив'язана до тримісячної ставки депозитних сертифікатів Національного банку Грузії. Кліринг євробондів проводить Clearstream.

До цього ЄБРР в березні 2014 року розмістив на Грузинській фондовій біржі дворічні бонди в ларі (laribond) обсягом 50 млн ($29 млн за курсом центробанку на той момент). У червні 2016 року банк розмістив випуск облігацій на 107 млн ларі.

Угоду про випуск євробондів було підписано 24 квітня, вони будуть розміщені на Грузинській фондовій біржі і на LSE протягом двох-трьох днів.