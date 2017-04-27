Експерт пояснив, чому Franklin Templeton за рік удвічі скоротив вкладення в борг України

Скорочення вкладень в суверенні євробонди України одним із найбільших приватних власників – американським інвестиційним фондом Franklin Templeton навряд чи напряму пов'язане з нашою країною і свідчить про продовження переорієнтації інвестора з країн Європи та Азії на Латинську Америку.

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Таку думку висловив УНІАН старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, коментуючи інформацію про скорочення обсягу вкладень Franklin Templeton в суверенний борг України в 2016 році удвічі – до 1,2 млрд дол., при цьому найбільше скоротився обсяг облігацій з найменшим терміном погашення – в кінці 2021 року.

«Це навряд чи пов'язано саме з Україною, крім досить хороших цін для фонду, який був одним із основних учасників реструктуризації 2015 року. Облігації з погашенням в 2019-2021 роках торгуються за цінами, близькими до номіналу. Ймовірно, це і стало причиною, що вони були продані в першу чергу», – пояснив експерт.

За його словами, успішний новий випуск єврооблігацій України, анонсований міністром фінансів Олександром Данилюком, можливий у разі поліпшення ринкових умов за ставкою нижче 8%. «Поки ще рано говорити про це, адже ринкові умови не дозволяють здійснити випуск за ставкою нижче 9%», – додав Котович.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк анонсував відновлення присутності України на ринку міжнародних облігацій уже цієї осені з розміщенням євробондів на 1 млрд дол.

Згідно з оновленим меморандумом про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування Extended Fund Facility, наша країна наприкінці 2017 року має намір випустити п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з дохідністю 9%.

За прогнозами МВФ, починаючи з 2018 року Україна буде щорічно залучати по 2 млрд дол. на зовнішніх ринках, а у 2021 році сума залучення становитиме 3 млрд дол.

Останній раз Україна отримала на зовнішньому ринку 1 млрд дол. від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США у вересні 2016 року.