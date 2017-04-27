Мінфін прокоментував продаж Franklin Templeton суверенних євробондів України

Міністерство фінансів України вважає продаж суверенних євробондів України одним із найбільших приватних власників – американським інвестиційним фондом Franklin Templeton – підтвердженням високої ліквідності цих паперів.

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Про це йдеться в коментарі Мінфіну, переданому УНІАН, щодо скорочення обсягу вкладень Franklin Templeton в суверенний борг України в 2016 році удвічі – до 1,2 млрд дол., при цьому найбільше скоротився обсяг облігацій з найменшим строком погашення – в кінці 2021 року.

«З наведеної інформації можна зробити висновок, що ліквідність українських євробондів висока і вони активно продаються і купуються на фінансових ринках», – йдеться в коментарі.

Також Мінфін зазначив, що цей факт не вплине на плани України вийти на ринок зовнішніх запозичень.

«Плани виходу на ринок будуть залежати від рівня котирувань/дохідності євробондів», – пояснили в Мінфіні.

Раніше старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович висловив думку, що продаж Franklin Templeton суверенних євробондів України навряд чи напряму пов'язана з нашою країною і свідчить про продовження переорієнтації інвестора з країн Європи та Азії на Латинську Америку.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк анонсував відновлення присутності України на ринку міжнародних облігацій уже цієї осені з розміщенням євробондів на 1 млрд дол.

Згідно з оновленим меморандумом про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування Extended Fund Facility, наша країна наприкінці 2017 року має намір випустити п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з дохідністю 9%.

За прогнозами МВФ, починаючи з 2018 року Україна буде щорічно залучати по 2 млрд дол. на зовнішніх ринках, а у 2021 році сума залучення становитиме 3 млрд дол.

Останній раз Україна отримала на зовнішньому ринку 1 млрд дол. від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США у вересні 2016 року.