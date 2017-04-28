Шуфрич продав свій пакет акцій "Нафтогазвидобування" - голова ДТЕК

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич продав свій пакет акцій в компанії "Нафтогазвидобування".

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Про це в інтерв'ю ЕП повідомив голова ДТЕК Максим Тимченко.

Як зазначив Тимченко, 15% акцій було куплено у компанії Фолукс (Foloux Consulting Limited, яка входить у сферу впливу Нестора Шуфрича - ред.).

"Це було за взаємною домовленістю. Ми віримо в цей бізнес", - підкреслив голова ДТЕК.

Нагадаємо, в березні "ДТЕК Нафтогаз" придбав додаткові 15% акцій ПАТ "Нафтогазвидобування", збільшивши свою частку в ній до 75%.

Як відомо, "Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000 років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Шуфричу.

У квітні 2013 року Донбаська паливно-енергетична компанія, яка входить до групи СКМ Ріната Ахметова збільшила частку в "Нафтогазвидобування" з 25% до 50%.

У лютому 2016 року нідерландська компанія Salazie B. V. купила 25% акцій компанії "Нафтогазвидобування".

При цьому, нідерландська "дочка" компанії ДТЕК DTEK Oil & Gas B. V. збільшила частку в статутному фонді "Нафтогазвидобування" з 36,64% до 55% акцій.

Кіпрська компанія Foloux Consulting Limited скоротила частку в компанії з 25% до 15%, а Wolford Holdings Limited скоротила частку з 16,705% до 0,0001%.

"Нафтогазвидобування" входить в структуру енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.