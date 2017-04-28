Американський індекс Nasdaq досяг нового рекордного рівня

Американський індекс Nasdaq, ймовірно, продовжить багату на рекорди переможну серію, оскільки папери Amazon і Alphabet, які відзвітували про фінансові результати, після завершення офіційної сесії підскочили більш ніж на 4 відсотки, повідомляє Рейтер.

Читайте такожФондові індекси США продовжують ставити рекорди - Dow Jones вперше в історії перевищив 21000 пунктів

Корпоративна звітність знову опинилася в центрі уваги інвесторів, через день після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила план податкової реформи, який не містить подробиць того, як вона буде фінансуватися. Це викликало сумніви щодо того, чи схвалять законопроект прихильники жорсткого курсу стосовно бюджетного дефіциту в Конгресі.

Акції Comcast зросли на 2,1 відсотка, оскільки квартальний прибуток провідного кабельного оператора США перевищив прогнози завдяки хорошому зростанню кількості передплатників.

Індекс Dow Jones завершив торги зростанням на 0,03 відсотка до 20.981,33 пункту, індекс S&P 500 - на 0,06 відсотка до 2.388,77 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,39 відсотка до 6.048,94 пункту.

Папери Amazon зросли на 4,1 відсотка після завершення офіційної сесії, акції Alphabet, власника Google, додали 4,5 відсотка.

Виручка Google від реклами підскочила на 18,8 відсотка до $21,41 мільярда в першому кварталі. Amazon відзвітувала про виручку і прибуток, що перевищили прогнози аналітиків.

Акції Intuit подорожчали на 8,5 відсотка після того, як виробник ПЗ для бізнесу в галузі фінансів і бухгалтерії відзвітував про результати періоду подачі податкових декларацій і залишив без змін квартальний та річний прогноз.

Папери PayPal досягли історичного максимуму через день після того, як оператор платіжної системи підвищив прогноз і відзвітував про квартальний прибуток, що перевищив очікування.

Акції виробника спортивного одягу Under Armour підскочили на 9,9 відсотка після того, як компанія відзвітувала про менший, ніж очікувалося, квартальний збиток.