Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом

10:26, 03 травня 2017
Фондовий ринок
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Рейтинги України відображає слабку зовнішню ліквідність, високе боргове навантаження та структурні недоліки.

Ілюстрація REUTERS

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній та національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

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Як наголошується в повідомленні на сайті агентства, рейтинги за незабезпеченими українським облігаціями в іноземній і національній валюті також підтверджені на рівні "B-", за короткостроковими незабезпеченими облігаціями в національній валюті - на рівні "B".

За інформацією Fitch, рейтинги України відображає слабку зовнішню ліквідність, високе боргове навантаження і структурні недоліки, пов'язані зі слабким банківським сектором, інституційними обмеженнями, геополітичними та політичними ризиками.

Разом з тим, агентство зазначає, що міжнародні резерви на початку квітня зросли до 16,7 мільярда доларів США і можуть збільшитися до 18,1 мільярда доларів до кінця року, при цьому гнучкість обмінного курсу, керовані зобов'язання в іноземній валюті та помірні зовнішні дисбаланси пом'якшують короткострокове тиск на міжнародні резерви.

Fitch підкреслює, що продовження програми з Міжнародним валютним фондом є позитивним фактором для України, однак подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів залежать від прогресу в реалізації програми структурних реформ, зокрема пенсійну та земельну реформи, приватизацію та боротьбу з корупцією.

Агентство вважає зовнішні борги України керованими, однак розширення доступу до зовнішнього фінансування є ключовим для погашення з 2019 року реструктуризованих боргових зобов'язань.

Fitch відзначає, що торговельна блокада окупованих територій на сході України підвищить дефіцит поточного рахунку платіжного балансу до 4,3% ВВП в 2017-2018 роках, але зростання експортних цін на сировинні товари і збільшення обсягів експорту сільгосппродукції мають пом'якшити зростання дефіциту торгового балансу.

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За оцінками агентства, зростання ВВП України у 2016 році на 2,3% перевершив очікування, але торгова блокада негативно позначиться на гірничодобувної, металургійної та електроенергетичної галузях, у зв'язку з чим, зростання економіки в 2017 році сповільниться до 2% з перспективою прискоритися до 3% в 2018 році з поліпшенням споживчого попиту та інвестицій.

Середня інфляція, за прогнозами Fitch, знизиться до 11,2% у 2017 році, при цьому інституціональні зобов'язання Національного банку по стійкому зниженню інфляції при збереженні гнучкості обмінного курсу і продовження координації з фіскальною політикою в цілях поліпшення макроекономічної стабільності є важливими чинниками підтримки кредитного профілю України.

Агентство прогнозує дефіцит державного бюджету в поточному році до 3% ВВП, у тому числі витрати на оборону - на рівні 5% ВВП.

За оцінками Fitch, банківський сектор України стабілізувався, однак непрацюючі кредити становлять більше 50% загального обсягу кредитів.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до "B-" з "CCC", одночасно надавши рейтинг "В" українських євробондах.

Підвищенню рейтингу України сприяли зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 мільярд доларів.

3 квітня Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова і Києва в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

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Теги: #Україна#Fitch#рейтинг