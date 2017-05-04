Китайський конгломерат став найбільшим акціонером Deutsche Bank

Китайський багатопрофільний конгломерат HNA Group збільшив частку участі в Deutsche Bank до 9,92 відсотка, ставши, таким чином, найбільшим акціонером німецького фінансового інституту.

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Вперше HNA Group придбала 3,04 відсотка акцій Deutsche Bank в лютому поточного року. Ще тоді конгломерат заявляв про намір поступово нарощувати свою частку і вже в березні збільшив її до 4,76 відсотка.

Покупка відбулася через австрійську керуючу компанію C-Quadrat. Китайська компанія при цьому стверджує, що частка участі в Deutsche Bank не буде перевищувати 10 відсотків. На закритті торгів 2 травня пакет акцій Deutsche Bank, що належить ВНД (204,7 млн акцій), коштував близько 3,4 млрд євро.

Фірми, що входять в HNA, зайняті в основному в сфері повітряного транспорту, нерухомості, фінансових послуг, туризму та морських перевезень. Восени минулого року група придбала 25 відсотків готельної мережі Hilton.