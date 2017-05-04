Біржі Європи в плюсі після дебатів Макрона і Ле Пен - німецький індекс DAX досяг історичного максимуму

Європейські фондові біржі торгуються з позитивною динамікою в четвер на сильній статистиці та підсумках президентських дебатів у Франції; німецький індекс DAX трохи уповільнив зростання після досягнення історичного максимуму, а французький CAC 40 досягав піку за дев'ять років, свідчать дані торгів, передає Прайм.

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Станом на полудень DAX зріс на 0,71%, до 12617,96 пункту, раніше він досягав рівня у 12619,75, що стало історичним максимумом. Французький CAC 40 піднявся на 0,80%, до 5343,31 пункту, раніше він досягав позначки в 5345,50 пункту, що стало рекордом з січня 2008 року. Британський індекс FTSE 100 зростає на 0,29%, до 7255,55 пункту.

Інвестори звернули увагу на те, що індекс ділової активності в промисловості і сфері послуг (PMI) 19 країн єврозони, за остаточною оцінкою, в квітні збільшився до 56,8 пункту з березневого рівня у 56,4 пункту. Аналітики очікували зростання індикатора лише до 56,7 пункту.

Порадувала "биків" і корпоративна звітність. Зокрема, чистий прибуток німецького автовиробника BMW в першому кварталі 2017 року зріс на 31% порівняно з аналогічним показником 2016 року і становив 2,149 мільярда євро. Виручка за підсумками кварталу збільшилася на 12,4% - до 23,448 мільярда євро. Акції BMW зростають у ціні на 1,66%.

На настрої трейдерів також вплинули результати передвиборних дебатів у Франції, які пройшли в середу. На них, за даними опитування, проведеного дослідницьким інститутом Elabe за замовленням телеканалу BFMTV, переміг засновник руху "Вперед" Еммануель Макрон. Йому перевагу віддали 63% телеглядачів, а лідеру партії "Національний фронт" Марін Ле Пен - 34%.

Перший тур президентських виборів відбувся 23 квітня, за його підсумками кращим з 24% голосів став Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%. Другий тур відбудеться 7 травня.