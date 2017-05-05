ГПУ повідомила про підозру Арбузову у справі про приватизацію "Укртелекому"

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у справі про приватизацію "Укртелекому" та незаконне виділення 220 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомила прес-служба ГПУ, досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ «Укртелеком» – ТОВ «ЄСУ» умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), а також незаконного фінансування упродовж 2012 – 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України та приватизації 93% державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

«У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України С. Арбузову у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 – 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України», - повідомили у прес-службі.

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На даний час вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про накладення арешту на акції телекомунікаційної компанії «Укртелеком» та оператора мобільного зв'язку «Трімоб».

«Управлінням ГПУ з протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн грн з державного бюджету України та приватизації 93% акцій Укртелекома за заниженою на 1,6 млрд грн ціною. Сьогодні Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції Укртелекому та Трімобу», - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.