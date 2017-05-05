Прибуток Moody's Corporation зріс майже в 2 рази

Чистий прибуток американської компанії Moody's Corporation, що володіє рейтинговим агентством Moody's, за підсумками першого кварталу 2017 року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року в 1,85 рази - до 345,9 мільйона доларів, йдеться у звітності компанії, повідомляє Прайм.

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Чистий прибуток в перерахунку на акцію становив 1,78 долара проти 0,93 долара у січні-березні роком раніше. Виручка Moody's збільшилася на 19,5% порівняно з січнем-березнем 2016 року, до 975,2 мільйона доларів. Операційний прибуток становив 443,4 мільйона доларів, що на 45,8% більше за показник попереднього періоду.

За підсумками 2017 року компанія очікує прибуток на акцію в розмірі 5,46-5,61 долара. Очікується, що операційні витрати покажуть зниження в діапазоні 25-30%.

Компанія Moody's Corporation, яка є материнською для рейтингового агентства Moody's, була заснована в 1909 році в США. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку. Кількість співробітників станом на кінець березня 2017 року становило приблизно 10,7 тисячі людей по всьому світу, компанія присутня в 36 країнах.