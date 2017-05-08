Біржі Японії злетіли до максимумів з грудня 2015 року на фоні перемоги Макрона

Японські фондові індекси зросли в понеділок до максимальних рівнів з грудня 2015 року на фоні повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів у Франції, свідчать дані торгів.

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Індекс Nikkei 225, що відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, ріс на 1,73%, 19781,50 пункту. Раніше під час торгів він досягав позначки в 19828,68 пункту, що є максимумом з 18 грудня 2015 року.

Фондовий індекс Topix зріс на 1,79%, до 1578,13 пункту. Раніше він піднімався до позначки в 1578,80 пункту, що також є максимумом з 18 грудня 2015 року, повідомляє Прайм.

В неділю відбувся другий тур виборів президента Франції. Перший тур відбувся 23 квітня, боротьбу продовжили лідер руху "Вперед", екс-міністр економіки країни Еммануель Макрон, який набрав 24,01% голосів, кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен з 21,3% голосів.

Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції з результатом 66,06%, свідчать дані МВС по країні після обробки 99,99%.

Зростання котирувань також пов'язане зі зниженням курсу ієни до долара слідом за зменшенням попиту на безпечні активи, до яких традиційно відноситься і японська валюта. Інвестори, переконавшись в обранні Макрона, звернули увагу на ризикові активи - євро і долар. Дана динаміка призвела до збільшення вартості акцій японських компаній-експортерів, оскільки зробила їх продукцію дешевшою, а отже, і більш конкурентоспроможною на світовому ринку. Зростання акцій таких компаній-гігантів в цілому позначається на загальному зростанні котирувань.