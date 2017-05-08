Apple побила власний рекорд з ринкової вартості - ЗМІ

Apple на відкритті торгів 8 травня оновила свій власний рекорд по капіталізації. На самому початку сесії акції корпорації зросли до 149,06 долара, і її ринкова вартість зросла до 776,6 мільярда доларів, повідомляє Republic з посиланням на Business Insider.

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"До 16:15 котирування виробника iPhone перевищили 150 доларів за акцію, а капіталізація наблизилася до 785 мільярдів доларів. Попередній рекорд корпорація встановила в лютому 2015 року, коли стала коштувати 774,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку 2017 року акції Apple подорожчали в цілому на 29%. Аналітики знову згадали про прогноз, згідно з яким капіталізація Apple може перевищити трильйон доларів; до цього аналогічні припущення робилися в 2015 році.

"Apple-як і раніше, залишається найдорожчою в світі публічною компанією, хоча у лютому 2016 року на деякий час поступилася звання Alphabet, керуючій структурі Google. На початку травня поточного року грошові накопичення виробника iPhone перевищили 250 мільярдів доларів, тобто виявилися більше, ніж разом узяті валютні резерви Канади і Великобританії", - резюмує видання.