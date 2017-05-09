Капіталізація Apple вперше перевищила $800 мільярдів

Ринкова капіталізація компанії Apple вперше перевищила позначку в $800 млрд, повідомляє CNBC з посиланням на власний підрахунок.

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Під час торгів 8 травня вартість однієї акції Apple досягла $153,44, в той час як в обігу знаходяться 5,214 млрд акцій. Таким чином, загальна капіталізація виробника iPhone перевищила $800 млрд вперше в історії компанії.

8 травня на закритті торгів на біржі NASDAQ вартість акцій Apple становила $153,01 за штуку, папери компанії завершили торги зростанням на 2,7%, передає RNS.

18 квітня видання MarketWatch з посиланням на аналітиків RBC Capital Markets повідомило, що ринкова капіталізація Apple в 2017 році може зрости до $824 млрд.

У свою чергу аналітик Drexel Hamilton Брайан Уайт вважає, що акції Apple можуть подорожчати до $202 за папір протягом 12 місяців, якщо його прогноз збудеться, то капіталізація виробника смартфонів перевищить $1 трлн, відзначає Bloomberg.

Чистий прибуток Apple в II кварталі 2017 фінансового року (з 1 квітня) зріс на 4,9% до $11,03 млрд. Чиста виручка збільшилася на 4,6% до $52,9 млрд, повідомляє компанія. Продажі iPhone в II кварталі зменшилися на 0,84% - з 51,19 млн штук до 50,76 штук.

У сегменті сервісів виручка компанії зросла на 17,3% до $7,04 млрд. Apple також повідомила про те, що її рада директорів схвалила збільшення програми повернення коштів акціонерам на $50 млрд – в результаті, до кінця березня 2019 року компанія планує повернути їм $300 млрд. Програма викупу акцій була збільшена з $175 млрд до $210 млрд.

Apple прогнозує, що в III кварталі виручка становитиме $43,5-45,5 млрд.