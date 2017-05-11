Держпідприємство "Антонов" стане акціонерним товариством

Кабінет міністрів України прийняв рішення про перетворення державних авіабудівних підприємств «Антонов» і «Завод №410 цивільної авіації», що входять до складу держконцерну «Укроборонпром», в акціонерні товариства.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в четвер.

«Це дозволить поліпшити корпоративне управління підприємств, а також залучити інвесторів», - сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, представляючи постанову.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, і Міністерство економічного розвитку і торгівлі погодили можливість корпоратизації 5 підприємств, що входять до складу концерну.

Список містить держпідприємство "Антонов", "Завод №410 цивільної авіації", "Чугуївський авіаційний ремонтний завод", Держпідприємство авіації загального призначення та виробниче об'єднання «Карпати».

Корпоратизація підприємств концерну дасть змогу створити прозорі структури управління, наглядові ради, встановити єдині загальноприйняті правила, в тому числі, для міжнародних інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Антонов» за підсумками 2016 року збільшило чистий прибуток у 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Антонов» – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.