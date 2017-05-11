В Україні невеликі держпідприємства продаватимуть онлайн через Prozorro
Кабмін затвердив пілотний проект малої приватизації через електронний майданчик Prozorro.
Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект приватизацію невеликих державних підприємств через електронний майданчик ProZorro.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у четвер.
При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Фонду державного майна максимально оперативно запустити повномасштабну малу приватизацію на базі ProZorro, узгодивши eсі необхідні адміністративні норми.
«Підприємець матиме можливість зайти на сайт, вибрати цікаве підприємство і взяти участь у тендері онлайн. Йому не потрібно буде знати, який чиновник підписує документи і що він про це думає», - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробив проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як «ProZorro.Продажі».
Раніше проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Фондом державного майна планують спростити порядок відчуження держмайна для його подальшої реалізації через систему «ProZorro.Продажі».