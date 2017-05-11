В Україні невеликі держпідприємства продаватимуть онлайн через Prozorro

Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект приватизацію невеликих державних підприємств через електронний майданчик ProZorro.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у четвер.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Фонду державного майна максимально оперативно запустити повномасштабну малу приватизацію на базі ProZorro, узгодивши eсі необхідні адміністративні норми.

«Підприємець матиме можливість зайти на сайт, вибрати цікаве підприємство і взяти участь у тендері онлайн. Йому не потрібно буде знати, який чиновник підписує документи і що він про це думає», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробив проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як «ProZorro.Продажі».

Раніше проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Фондом державного майна планують спростити порядок відчуження держмайна для його подальшої реалізації через систему «ProZorro.Продажі».