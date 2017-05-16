Фонд держмайна звернувся до суду з позовом про скасування приватизації "Укртелекому"

Фонд державного майна України (ФДМУ) подав до Господарського суду Києва позов до компанії "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, і Державному експортно-імпортному банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії "Укртелеком" і стягнення пені у розмірі 2,17 мільярда гривень.

Читайте такожФонд держмайна хоче подати в суд на "Укртелеком" Ахметова

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Фонд державного майна України подав до Господарського суду міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ "Укртелеком" та стягнення пені в розмірі 2,17 мільярда гривень. Підставою для подачі позову стало невиконання умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком", укладеним між Фондом державного майна та ТОВ "ЕСУ", і концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід'ємною частиною договору", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що в 2011 році в ході приватизаційного конкурсу були продані 92,79% статутного капіталу "Укртелекому".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про накладення арешту на акції компаній "Укртелеком" і "Трімоб". За його словами, в даний час Генпрокуратура проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 мільйонів гривень з державного бюджету та приватизації 93% акцій "Укртелекому" за заниженою на 1,6 мільярда гривень ціною.

У 2011 році оператора "Укртелеком" викупила компанія ESU, заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" завершила угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому главі Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".

На початку грудня 2016 року ФДМУ відмовив компанії ESU в узгодженні угоди з продажу належного їй контрольного пакету акцій компанії "Трімоб" через ризиків невиконання зобов'язань по приватизаційного контракту.