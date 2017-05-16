Акції "Яндекса" впали на тлі введення Україною санкцій проти компанії

Акції компанії "Яндекс" на торгах Московської біржі демонстрували зниження на 3,3% (до 1,565 руб за акцію), на тлі введення Україною обмежень на комерційну діяльність і роботу сервісів компанії на території країни, повідомляє ZN.ua.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це свідчать дані торгів Московської біржі.

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Зазначається, що до інформації про введення Україною санкцій проти "Яндекса", акції компанії росли в межах 2%. Станом на 12:04 зниження становить 1,85% (1,592 руб. за акцію).

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники", а також ресурсів Yandex і Mail.ru Group.