Результати аукціону облігацій внутрішньої позики: до держбюджету залучено 2,4 мільярда

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,428 мільярда гривень і 38,09 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 448,6 мільйона гривень надійшло в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 6 місяців із середньозваженою дохідністю 14,03% річних, 979,8 мільйона гривень – гривневих облігацій терміном обігу 1 рік з прибутковістю 14,44% річних.

Валюта залучена в результаті продажу облігацій терміном обігу 3 роки під 5,49% річних.

Мінфін зазначив, що за результатами розміщення облігацій до державного бюджету надійшли кошти в еквіваленті 2,437 мільярда гривень за офіційним курсом Національного банку України.

Довідка УНІАН. Станом на 15 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 688,424 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 377,914 мільярда гривень, або 55% від їх загального обсягу.