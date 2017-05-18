Bloobmerg: найбагатші люди світу втратили $35 мільярдів через скандали навколо Трампа

Найбагатші люди світу за версією Bloobmerg втратили $35 млрд через політичні скандали навколо президента США Дональда Трампа, повідомляє агентство.

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Зокрема, Білл Гейтс, який займає перше місце в рейтингу 500 найбагатших людей у світі зі статком у $86,8 млрд, втратив на зниженні вартості акцій Microsoft $1 млрд.

Співзасновник Amazon Джефф Безос, статок якого оцінювався в $83,61 млрд і який займав друге місце в рейтингу, втратив $1,7 млрд, опустившись на третє місце.

Втрати власника найбільшого в світі рітейлера одягу Inditex Амансіо Ортега становили $335 млн. Він займав третє місце в рейтингу зі статком у $83,2 млрд.

Найбільших втрат зазнав творець соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Він займає п'яте місце в рейтингу зі статком у $62,3 млрд, втративши $2 млрд на падінні акцій компанії.