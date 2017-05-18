Фондові індекси США на фоні скандалів навколо Трампа впали до багатомісячних мінімумів

Американські фондові індекси в середу знизилися на 1,8-2,6% на фоні стурбованості інвесторів внутрішньополітичною ситуацією в США після повідомлень про звільнення голови ФБР і публікацій переговорів президента США Дональда Трампа з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, свідчать дані торгів.

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Індекс DJIA знизився на 1,78%, до 20606,93 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ Composite — на 2,57%, до 6011,24 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 1,82%, до 2357,03 пункту. Падіння стало для індексів максимальним з вересня минулого року, повідомляє Прайм.

Газета New York Times у вівторок написала, що президент США Дональд Трамп просив екс-директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування стосовно колишнього помічника президента з національної безпеки Майкла Флінна. Білий дім заперечує ці твердження. Трамп звільнив Комі минулого тижня, заявивши, що той не здатний виконувати свої обов'язки. Комі вів розслідування щодо Трампа на предмет можливих "зв'язків з Росією", які спростовують як у Білому домі, так і в Кремлі.

Видання Washington Post, в свою чергу, виступило з твердженням, що Трамп минулого тижня на зустрічі в Білому домі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим поділився деякою інформацією, яка "піддала ризику критично важливе джерело розвідувальної інформації" про угрупування "Ісламська держава". У Білому домі заявили, що публікація є брехливою.