Біржі Європи зростають слідом за цінами на нафту

Основні європейські фондові біржі демонструють позитивну динаміку в п'ятницю, реагуючи на зростання американських ринків і дорожчає нафта, повідомляє Прайм.

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"Станом на 11:53 британський індекс FTSE 100 зріс на 0,5%, до 7473,02 пункту, французький CAC 40 - на 0,82%, до 5332,92 пункту, німецький DAX - на 0,45%, до 12648,78 пункту", - йдеться в повідомленні.

Трейдери реагують на зростання бірж США після публікації статданих країни по безробіттю. Число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 13 травня, знизилося на 4 тисячі з показника попереднього тижня і склало 232 тисячі. Аналітики очікували, навпаки, зростання на 4 тисячі з показника попереднього тижня - до 240 тисяч.

Інвестори також відіграють зростання цін на нафту, викликане очікуванням пролонгації віденської угоди щодо скорочення видобутку нафти. Ціни на нафту марок Brent і WTI в ході торгів піднялися вище позначки 53 долара і 50 доларів за барель вперше з 21 і 26 квітня відповідно. В результаті дорожчають акції енергетичних компаній Європи. Так, акції британської BP ростуть в ціні на 0,9%, англо-голландської Royal Dutch Shell - на 0,85%, французької Total - на 0,74%.