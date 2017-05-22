S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні "B-"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг столиці України Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Як зазначає агентство на своєму сайті, в 2017-2019 роках сильні фінансові показники та значний обсяг грошових засобів Києва будуть компенсувати невизначеність, пов'язану з системою регіональних (муніципальних) фінансів, і можливу реалізацію умовних зобов'язань.

За оцінками агентства, незважаючи на значний обсяг залишків грошових коштів, накопичених на рахунках Києва, доступ міста до зовнішніх джерел ліквідності залишається невизначеним.

S&P вважає, що рівень умовних зобов'язань Києва високий внаслідок накопиченої кредиторської заборгованості комунальних підприємств, та очікує, що місто може надати підтримку комунальним підприємствам, збільшивши обсяг субсидій або надавши вливання капіталу.

Також агентство включає в умовні зобов'язання міста частину єврооблігацій на 101 мільйон доларів, реструктуризація яких ще не завершена.

"Навіть якщо місту доведеться погашати ці зобов'язання, ми очікуємо, що обсяг виплат не зробить істотного впливу на його показники ліквідності", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings 12 травня підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.