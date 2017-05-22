Фонд держмайна 13 червня виставить на аукціон акції "Коростышевгаза"

Фонд державного майна України оголосив про продаж державного пакета акцій (22,5%) регіональної газопостачальної компанії "Коростишівгаз". Про це повідомляє прес-служба фонду.

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"ФДМУ оголошує про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз". До продажу пропонується 22,555% статутного капіталу суспільства", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, аукціон відбудеться 13 червня о 10:00.

"Сукупний обсяг реалізації товарів (послуг) товариства за останній фінансовий рік – 974,8 мільйона гривень. Сукупна вартість активів – 24 мільйони гривень. Провадження у справі про банкрутство відсутнє", – додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. "Коростишівгаз" – регіональна газопостачальна компанія, що забезпечує поставки газу мешканцям Коростишів і населених пунктів Коростишівського району Житомирської області. За даними Системи відкритої інформації Нацкомісії з фондового ринку і цінних паперів, 22,55% акцій компанії належать державі.