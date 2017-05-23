Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 2 мільярди гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,929 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 1,772 мільярда гривень надійшло в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 14,6% річних, 87,4 миллионоа гривень – терміном на 1 рік з прибутковістю 14,44% річних, 70,3 миллионоа гривень – облігацій терміном 6 місяців з дохідністю 14% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 22 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 685,346 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 377,915 мільярда гривень, або 55% від їх загального обсягу.