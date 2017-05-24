Moody's знизило кредитний рейтинг Китаю вперше майже за 30 років

В середу рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Китаю з A1 до Аа3. Прогноз за рейтингом змінений — з негативного до стабільного. Таким чином, у рейтингу Moody's Китай тепер знаходиться поряд з Японією, Саудівською Аравією і Естонією, повідомляє РБК.

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Moody's знизив рейтинг Китаю вперше з листопада 1989 року. Тоді на думку аналітиків вплинуло придушення владою акцій протесту на площі Тяньаньмень.

Свою позицію аналітики агентства пояснили припущенням, що в найближчі кілька років фінансова міць Китаю буде слабшати на фоні зростання боргу, зниження валютних резервів і сумнівів у здатності влади провести необхідні реформи.

У Moody's вважають, що Пекін став занадто покладатися на короткострокові кредити. Загальний борг країни минулого року досяг 253% від рівня ВВП.

При цьому в агентстві наголосили, що стабільний прогноз говорить про збалансування ризиків.

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Reuters зазначає, що рішення рейтингового агентства з'явилося за кілька місяців до XIX з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, як передбачається, буде оголошено про кадрові перестановки в керівництві країни.

У Пекіні критично поставилися до рішення кредитного агентства. Міністерство фінансів КНР заявило, що Moody's перебільшив труднощі, які стоять перед китайською економікою і недооцінив проведені реформи.

Агентство Fitch знизило рейтинг Китаю ще в 2013 році до А+, S&P рейтинг КНР оцінює як АА-.

На торгах в Шанхаї фондовий ринок відповів на рішення Moody's падінням на 1%, однак потім стався відскок.

При цьому курс юаня залишився стабільний, що, на думку аналітиків, опитаних Wall Street Journal, може говорити про інтервенції з боку Центрального банку країни.

На думку експерта Крістофера Балдинга зі школи бізнесу HSBC Пекінського університету, рішення Moody's є скоріше психологічним ударом по Китаю, оскільки велика частина державного боргу знаходиться в руках внутрішніх інвесторів. Однак зниження рейтингу має наочно вказати на той тиск, з яким стикається країна.