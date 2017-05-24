Кабмін схвалив реструктуризацію внутрішнього держборгу на 229 мільярдів
Кабмін схвалив випуск облігацій на суму 229 мільярдів гривень з погашенням 2025-2047 роках для їх обміну на раніше випущені цінні папери з терміном погашення в 2017-2030 роках вартістю 221,6 мільярда гривень.
Кабінет міністрів України схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 229 мільярдів гривень з погашенням 2025-2047 роках для їх обміну на раніше випущені облігації з терміном погашення в 2017-2030 роках номінальною вартістю 221,6 мільярда гривень і невиплаченими купонним доходом по ним на 7 мільярдів гривень.
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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.
Згідно з проектом постанови, яку було прийнято без обговорення і правок, річна процентна ставка по нових облігаціях становитиме рівень інфляції за останні 12 місяців плюс 1,5 процентного пункту.
При цьому у разі дефляції річна процентна ставка становитиме 1,5%.
Як повідомляв УНІАН, сумарно портфель ОВДП Національного банку становить 380 мільярдів гривень.
Репрофайлінг спрямований на зниження навантаження на держбюджет за рахунок зміни строків погашення та обслуговування ОВДП у портфелі НБУ.
Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що прибуток Національного банку України за 2017 рік, що підлягає перерахуванню в державний бюджет в 2018 році, буде залежати від репрофайлинга облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у портфелі регулятора.
За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, після репрофайлінгу уряд буде готовий виділити 15 мільярдів гривень на покращення дорожньої інфраструктури країни.