Moody's знизило рейтинг Гонконгу слідом за Китаєм

Рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг емітента в національній та іноземній валюті для Гонконгу всього через кілька годин після зниження кредитного рейтингу Китаю.

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Moody's в середу знизило кредитний рейтинг Китаю вперше за майже 30 років, заявивши, що очікує ослаблення фінансового потенціалу економіки в найближчі роки в умовах уповільнення зростання за умов збільшення держборгу.

Після цього агентство знизило рейтинг Гонконгу з Aa1 до Aa2 і повідомило, що тенденції кредитування в Китаї і далі значно впливатимуть на кредитний рейтинг Гонконгу через його тісні економічні, фінансові та політичні зв'язки з материковим Китаєм, повідомляє Рейтер.

Moody's змінило прогноз для Гонконгу з негативного на стабільний, підкресливши, що ризики збалансовані.

Уряд Гонконгу розкритикував рішення агентства, сказавши, що місто має достатньо коштів для боротьби з будь-якими труднощами.