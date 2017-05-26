Нацбанк не згоден з умовами реструктуризації внутрішнього держборгу на 229 мільярдів

Національний банк України не згоден з попередніми умовами репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики у своєму портфелі, узгодженими Кабінетом міністрів 24 травня, заявив журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

«Кабінет міністрів прийняв проект щодо репрофайлінгу. Зараз ми погодили основні параметри по репрофайлінгу. Ми дошліфовуємо деякі деталі », - сказав він.

Зокрема, Чурій зазначив, що Нацбанк не влаштовує передбачена урядом можливість проведення нового репрофайлінгу в зв'язку зі збільшенням інфляції.

«Це як раз той пункт, з яким ми не згодні. Його не буде в цій постанові. Репрофайлінг ми будемо робити після прийняття постанови в редакції, яка повністю влаштовує Національний банк», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Кабінет міністрів України схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 229 млрд грн із погашенням 2025-2047 роках для їх обміну на раніше випущені облігації з терміном погашення в 2017-2030 роках номінальною вартістю 221,6 млрд грн і невиплаченими купонним доходом за ними на 7 млрд грн.

Річна відсоткова ставка за новими облігаціями становитиме рівень інфляції за останні 12 місяців плюс 1,5 процентного пункту. При цьому у разі дефляції річна процентна ставка становитиме 1,5%.