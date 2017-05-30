Визначено перші 90 об'єктів малої приватизації для продажу через Prozorro

Фонд державного майна разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі визначив перші 90 об'єктів малої приватизації, які будуть виставлені на продаж через систему електронних аукціонів "Prozorro.Продажу".

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Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на заступника міністра Максима Нефьодова.

"Ми з ФДМУ вже визначили перші 90 об'єктів малої приватизації, які будуть продані через систему", - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробило проект закону "Про приватизацію", що передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як "Prozorro.Продажу".

Кабінет міністрів України 11 травня затвердив пілотний проект приватизацію невеликих державних підприємств через електронний майданчик Prozorro.