Україна заарештувала активи "Газпрому"

Міністерство юстиції України направило російському газовому монополістові компанії "Газпром" постанова про арешт акцій його дочірньої компанії "Газтранзит" в рамках виконавчого провадження по стягненню з "Газпрому" штрафу в розмірі майже 190 мільярдів гривень, виставленого Антимонопольним комітетом України. Про це йдеться в квартальному звіті "Газпрому".

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"12 травня 2017 року ВАТ "Газпром" отримало через Представництво ПАТ "Газпром" в Києві постанову Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження на суму 189 125 мільйонів українських гривень... і накладення арешту на належні ПАТ "Газпром" акції АТ "Газтранзит", - повідомляється в звіті.

Згідно з повідомленням, під арешт також потрапляє недавня інвестиція "Газпрому" в свою дочірню компанію в розмірі 232 мільйонів рублів.

Як повідомляв УНІАН, Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста "Газпром" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн.

У січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф майже на 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва, однак він був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штраф у розмірі 85,9 мільярда гривень, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 мільярда гривень за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для "Газпрому" подати касацію.

Наприкінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна "Газпрому" з метою стягнення штрафу.