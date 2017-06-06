Мінфін позичив на внутрішньому ринку 326 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 325,940 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки із середньозваженою дохідністю 14,46% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 6 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 684,217 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 375,131 млрд грн, або 56% їх загального обсягу.